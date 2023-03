Poubelles non ramassées, faut-il réquisitionner ?

La rue Eugène-Poubelle n'a jamais aussi bien porté son nom. Dans certains arrondissements parisiens, les ordures s'entassent et les habitants s'agacent. La réquisition des éboueurs, c’est ce que demande Gérald Darmanin. Anne Hidalgo affiche, elle, son soutien aux grévistes. C’est la mairie de Paris qui doit assurer la gestion des déchets. Si elle ne le fait pas, la préfecture de police peut l'y forcer, à une condition : la santé publique. "Il faudrait que l’interruption du service ou son fonctionnement dégradé en raison de la grève porte une atteinte importante à la salubrité et à la santé publique". Et ça, c’est l’Agence régionale de santé qui le décide. Pour le moment, elle a augmenté son niveau de vigilance, sans constater de la salubrité. Pourtant dans ce quartier touristique, plusieurs tonnes de déchets jonchent les trottoirs, devant les files d’attente des clients. Face aux sacs-poubelles, les commerçants vont faire appel à une société privée pour s’en débarrasser. Certains quartiers dont le ramassage est géré par des éboueurs privés sont épargnés. TF1 | Reportage G. Bertand, J.P Féret, C. Souary