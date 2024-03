Poubelles : ramassage en baisse… mais taxe en hausse

Une collecte hebdomadaire d’ordures ménagères dans ce village, mais une facture qui ne cesse d'augmenter pour cet habitant. Il a payé l'année dernière 125,50 euros par semestre. Des habitants sont mécontents un peu partout dans le département de la Haute-Vienne et sont réunis aujourd'hui en association. Leur objectif est de comprendre comment chaque communauté de communes décide des tarifs et du ramassage sur son territoire. À l'autre bout du département, la facture a augmenté de près de 20% en trois ans pour un habitant. Mais depuis le début de l'année, il n'y a plus qu'un seul ramassage au lieu de deux jusque-là. Toute collecte supplémentaire est comptabilisée via une puce électronique. Une façon d'inciter les habitants à composter et à ne pas trop garnir leurs poubelles, car les entreprises chargées de la collecte augmentent, elles aussi, leurs tarifs. Pour limiter cette flambée, dans le Nord de la Haute-Vienne, le ramassage en porte-à-porte sera même supprimé dès l'année prochaine. Comme c'est déjà le cas pour le tri, les habitants devront apporter eux-mêmes leurs déchets ménagers sur des points de collecte. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre