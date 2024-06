Poulain : l'usine ferme ses portes... 176 ans après

Ils maintiennent la pression devant leur usine menacée de fermeture. Pour les 109 salariés, la colère se mêle à l'émotion. "Ça fait 30 ans que je travaille ici, et je suis abasourdi par la nouvelle", affirme Vincent Andot, gestionnaire de production. Cet autre salarié, dans l'entreprise depuis 19 ans, garde, lui, un infime espoir. "C'est crucial, on va savoir notre sort, où on va. Mais aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est garder notre usine Poulain", dit-il. C'est une marque mythique pour de nombreuses familles depuis sa création en 1848 à Blois. Mais l'institution était fragilisée par une baisse des ventes et la hausse du prix des matières premières. La production avait commencé dans le centre-ville. L'usine employait près de 1 500 personnes à la fin des années 70. La marque y occupe toujours une place particulière. "Je suis née avec ça", déclare une dame. Toute la ville retient donc son souffle avant un nouveau rendez-vous avec la direction d'ici une dizaine de jours. TF1 | Reportage S. Cardon, A. Ponsar