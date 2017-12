La poularde, au cœur des menus festifs pour Noël

Si la dinde est un incontournable plat de Noël, sachez que la poularde, elle aussi, se prête bien aux festivités. Mais à moins d'être un habitué des fourneaux, cuisiner cette volaille n'est pas toujours chose simple. Suivez le guide de deux passionnées de ce plat. Au menu, une poularde farcie aux champignons, aux endives, au cake sucré et au foie gras. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.