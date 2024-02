Poules, chèvres... elles veulent aussi être en haut de l'affiche !

À l'aube du Salon de l'Agriculture, les animaux de la ferme se rebellent. Ras-le-bol des vaches, ils veulent aussi être les égéries. À la tête de cette rébellion, les poulets de la Sarthe qui ont demandé de l'aide à leurs éleveurs. Une affiche où les poussins, les chèvres, les porcs et les chiens retrouvent leur portrait, un moment de gloire partagé. Mais ce n'est pas pour tout de suite, car c'est Oreillette, la star du Salon 2024, une vache de race normande. Et les bovins sont bien plus mis en valeur que les autres animaux depuis la création du salon en 1844. Il n'y a qu'à regarder les affiches pour le comprendre. Mais pas seulement, pour vous, l'élevage français, c'est aussi représenté par d'autres animaux. En attendant, le jeune coq est un peu vexé, et comme c'est un Français, il râle, mais il a des solutions. Osons montrer peut-être les futures égéries, comme Barnabé le poulet ou Ginette la biquette. Voilà des solutions peut-être pour réconcilier toute la ferme. TF1 | Reportage M. Monnier, R. Hellec, L. Baud