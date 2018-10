Le poulet au vin jaune et aux morilles, une spécialité de Bresse dont on ne peut se lasser

A Louhans, au milieu de sa ferme bressane du XVIIème siècle, Marie-Eugénie Dupuy, cuisinière, nous concocte un amuse-bouche que les villageois qualifient de "tuerie". Selon elle, il suffit d'avoir les bons ingrédients: poulet de Bresse, morilles, ail, oignon, vin jaune et bien évidemment de la crème. Le plat se prépare en quarante-cinq minutes et l'on se lèche les doigts. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.