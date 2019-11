"Poulidor est toujours populaire", Daniel Pautrat

Raymond Poulidor est l'un des plus grands champions du pays. "Il reste populaire", affirme Daniel Pautrat, journaliste sportif. Ayant le même éditeur, tous deux avaient fait ensemble des séances de dédicace ces dernières années. "En trois heures, Poulidor vendait 120 livres", ajoute-t-il. Il raconte également que les dernières images de vélos que Poulidor avait vu datait du 10 novembre 2019. Quand son petit fils, Mathieu Van der Poel, a remporté le Championnat d'Europe de Cyclo-cross. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.