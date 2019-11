Poulidor et Anquetil, des rivaux devenus amis

Raymond Poulidor et Jacques Anquetil étaient de grands rivaux. Leur duel au cours de la montée du Puy-de-Dôme a marqué les esprits. Mais, leur histoire a été la plus belle épopée du sport français dans les années 60. En effet, les deux sportifs se sont liés d'amitié et Jacques Anquetil est même devenu supporter de Poulidor. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.