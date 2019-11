Poulidor, une personnalité qui était dans le cœur des Français

De son vivant, Raymond Poulidor incarnait la simplicité. Il était sympa, humble et gentil. On le voyait tout le temps sourire. Et malgré le fait qu'il ait gagné de nombreux Tours, Raymond Poulidor est resté simple durant toute sa vie. Bref, cette légende du cyclisme portait bien son nom, selon Daniel Pautrat, journaliste sportif. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.