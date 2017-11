Les poupées LOL connaissent un grand succès

Noël n'est plus qu'à un mois et les préparatifs vont bon train. Dans les magasins, les repérages ont déjà commencé. Cette année 2017, les mini-poupées LOL ont beaucoup de succès auprès des petites filles. En effet, plus de 600 000 exemplaires ont été vendus. Dans certains magasins de jouets, elles sont en rupture de stock. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.