Les poupées Petitcollin, un jouet indémodable

Installée à Étain dans la Meuse, la marque Petitcollin s'est fait connaître pour ces poupées baigneurs. À l'époque, 700 personnes fabriquaient ces jouets. Actuellement, l'atelier n'emploie plus que cinq salariés. Vendus entre 30 et 100 euros, ces poupons misent sur le haut de gamme pour pouvoir continuer à séduire les enfants d'hier et de demain.