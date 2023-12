Pour aider les sinistrés, des maires en première ligne

La rivière semble paisible ce mercredi matin, mais hier, l'eau n'a pas épargné ce restaurant de La Rochefoucauld (Charente). L’eau s’est engouffrée à toute vitesse. Tout le matériel est à jeter, un coup dur à l’approche des fêtes. "Les préparatifs étaient déjà lancés. On avait un cahier de réservation complètement plein pour 24, 25, 31 et 1er, et tout est annulé", se désole le gérant. Les champs qui entourent la commune sont inondés. Plusieurs routes sont toujours barrées. Il faut faire des détours de quelques kilomètres pour se rendre à cette autre commune, celle de St-Germain-de-Montbron. Mardi soir, la mairie a dû évacuer une partie des habitants de ce quartier, l’eau est montée brusquement dans la nuit. Mais la pluie qui ne cesse de tomber inquiète. "J’espère que le temps va se calmer, qu’il va se mettre un petit peu au sec. Parce que quand on voit pleuvoir comme ça, sans discontinuer, on a peur que ça remonte", confie la maire de la commune, Danielle Combeau. La commune espère pouvoir obtenir la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. TF1 | Reportage A. Viera, C. Devaux