Pour attirer des saisonniers, ce restaurateur les héberge

L’ambiance est détendue dans la Crêperie de la Marine. Son effectif est au complet pour l’été : dix saisonniers en tout. Sophie Watrin a accepté de refaire une saison ici, car les conditions salariales sont intéressantes. "On a été augmenté par rapport à l’année dernière", affirme-t-elle. En plus du salaire, Stéphane Lucas, le patron, offre pour ses saisonniers d’autres avantages, comme un logement. Cet argument a séduit Alexis Ripoche, qui n’habite pas en Bretagne. "Nourri et logé… ça change pas mal, surtout dans une ville comme ça, où tous les logements sont hors de prix à cause de la saison. C’est un gros avantage", confie-t-il. Les plannings ont également été repensés. Finies les journées coupées en deux, entre le service du midi et celui du soir. Aujourd’hui, la crêperie de Stéphane n’a plus de problème de recrutement, c’est même le contraire. Une situation rare, puisque dans le pays, 100 000 postes de saisonniers restent encore à pourvoir. TF1 | Reportage M. Pirckher, J. Denniel