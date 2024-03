Pour bien dormir, mieux vaut être seul ?

Il y a des sujets où personne n'est d'accord. Vaut-il dormir seul ou à deux ? "A deux, c'est mieux quand même" ; "Toute seule (...) Au moins je n'ai pas chaud (...) Et puis le ronflement", répondent quelques clients de ce café. Autre problème, partager la couverture : "je tire des fois parce qu'il prend tout" ; "à mon tournant, j'emmène tout avec" ; "je tire de l'autre côté, je reprends mon dû", racontent ce monsieur et cette dame. Alors, pour mieux dormir, ce couple a pris une décision radicale, chacun sa chambre. Pour éviter d'en arriver là, vous pouvez adapter votre matelas. Ce magasin vend des lits de plus en plus grand. Et voici l'astuce ultime, le lit double électrique. "Moi je suis relevé, vous êtes allongé, je ne vous gêne pas", explique Serge Delsol, le gérant ; "Là, je lève mes jambes, donc si vous m'embêtez, moi je peux rester dans la position que je souhaite. Chacun son lit et tout le monde est tranquille", se réjouit notre reporter. C'est la garantie d'une bonne nuit de sommeil. TF1 | Reportage A. Cazabonne, J. V. Molinier