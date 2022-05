Pour boucler les fins de mois, les crédits conso au plus haut

Sur le parking d'une zone commerciale, de nombreux clients ont contracté un crédit à la consommation ces derniers mois. C'est le cas de Manuella. Pour changer le mobilier et l'électro-ménager de sa cuisine, elle a emprunté 4 000 euros, à rembourser en trois ans. "Ça permet de financer en plusieurs fois. Et de pouvoir faire quelque chose dont-on a envie", nous affirme-t-elle. Manuella n'est pas la seule à avoir choisi cette option. Au premier trimestre, les crédits à la consommation ont augmenté de 9,2%. Les crédits consacrés aux équipements de la maison ont augmenté de 5,4% en un an. Mais l'achat pour lequel les ménages empruntent le plus reste la voiture. Dans cette concession, ce commercial propose systématiquement différentes formes de crédits pour répondre à la demande. À l'échelle nationale, une voiture sur cinq, qu'elle soit neuve ou d'occasion, est achetée à crédit. Depuis le début de l'année, plus de onze milliards d'euros ont déjà été prêtés aux Français, dans le cadre de crédits à la consommation. TF1 | Reportage L. Palmier, F. Maillard, M. Derre