Alpes-Maritimes : pour consolider la falaise, des clous de 25 mètres

Cette barre d'ancrage de 25 mètres de long et de plus de 150 kilos doit être insérée précisément dans un forage qui vient d'être percé dans la falaise. Le but de cette opération délicate : consolider la paroi. Il y a dix ans, une partie de cette colline s'était écrasée sur des voitures après de fortes intempéries. Pour les habitants du quartier, ces travaux sont une bonne nouvelle. Le chantier est hors normes, 1 300 mètres cubes de béton, 3 000 mètres carrés de filets, 18 kilomètres d'ancrages à poser à plus de 70 mètres de haut. Difficulté supplémentaire : nous ne sommes pas en montagne, mais en ville. Pour les forages, des machines sont installées à flanc de falaise. Pour le reste, ce sont les cordistes qui travaillent en équilibre. Ces dernières semaines, suite à de très fortes pluies, les éboulements et glissements de terrain se sont multipliés dans la région niçoise. TF1 | Reportage A. Flieller, C. Guérard