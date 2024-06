Pour construire dans une ville, il faut bâtir dans l'autre

Quand on parcourt les rues de Saint-Dizier, ce qui frappe, c'est l'absence de logements neufs. Cela fait 30 ans qu'un promoteur immobilier privé n'a pas construit dans cette ville moyenne de la Haute-Marne. Aujourd'hui, le maire annonce fièrement qu'un projet est sur le point de voir le jour. Mais pour convaincre les promoteurs privés de revenir à Saint-Dizier, il a fallu innover et mettre en place une idée totalement inédite : un partenariat avec Aubervilliers. Y aurait-il une contrepartie dans cette alliance ? La réponse est non. Beaucoup de villes contactées par Saint-Dizier ont refusé le partenariat. Mais une commune a dit oui. C'est donc Aubervilliers, ville populaire de Seine-Saint-Denis aux portes de Paris, qui a la cote auprès des investisseurs. Pour la maire, la motivation est simple : dans le passé, Aubervilliers a reçu beaucoup d'aide. C'est son tour de rendre service. La plupart des habitants partagent son enthousiasme. Une grande ville de 90 000 résidents qui donne un coup de pouce à une commune de 25 000 personnes en zone rurale, c'est une belle histoire. TF1 | Reportage N. Gandillot, D. Bordier