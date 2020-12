Pour contenir le Covid-19, la Corse impose le test aux voyageurs

A partir de mardi, nous n'aurons plus besoin d'attestation pour sortir dans la journée. En plus, on pourra aller où l'on veut. Mais pour arriver en Corse d'ici la fin de semaine, il faudra se faire tester. Les autorités sanitaires conseillent aux insulaires et aux voyageurs de s'organiser avant le départ. "Prenez ce rendez-vous au plus vite pour être prêts à venir en Corse et que vos familles puissent vous accueillir dans les meilleures conditions", propose d'ailleurs la directrice générale de l'ARS sur l'île. Aujourd'hui, le taux d'incidence sur l'île de Beauté est l'un des plus bas dans l'Hexagone. Et pour garder ce bon chiffre et éviter une migration du virus, un test PCR ou antigénique sera obligatoire du 19 décembre au 8 janvier. Si certains ont déjà pris les devants, d'autres s'interrogent avant de partir. A savoir qu'en cas de test positif, la règle est de se confiner sur place. Les contrôles pour ces fêtes seront aléatoires dans les ports et les aéroports, mais la préfecture précise que ces vérifications seront renforcées.