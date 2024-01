Pour eux, c’est déjà les soldes !

Finies les décorations de fête, la place est déjà à des vitrines plus tape à l’œil. Dans toute la Lorraine, les soldes ont commencé ce mardi, très pratique pour prolonger le plaisir des vacances. Hélène avait repéré ce manteau la semaine dernière. Elle est donc venue à la première heure ce matin pour l’acheter à -30%. Et si la région a droit à ces soldes une semaine en avance, c’est pour lutter contre la concurrence de la Belgique et du Luxembourg. Depuis une dizaine d’années, les commerçants drainent même des touristes venus des pays voisins, comme Jean-Philippe. "Quand il y a une réduction de 30% sur les articles, ça vaut le coup de regarder dans le magasin", affirme-t-il. Dans cette maroquinerie messine, c’est l’une des meilleures périodes de l’année : 50 euros de rabais sur certains sacs. Et dans cette grande enseigne, une vingtaine d’euros de remise pour ces pulls. Ludovic peut donc renouveler sa garde-robe pour deux fois moins cher. Partout ailleurs dans le pays, le coup d’envoi des soldes sera donné lundi prochain. Elles termineront le 6 février, une semaine après celles des Lorrains. TF1 | Reportage T. Copleux, T. Rolnik