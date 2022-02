Pour éviter le péage, ils envahissent le village

A Saint-Jory (Haute-Garonne), le maire veut connaître le trafic routier sur la départementale 820. Elle traverse sa commune du Nord au Sud et aux heures de pointe, les chiffres sont impressionnants. En moyenne, 22 000 voitures et camions traversent le village chaque jour. Cette route départementale longe, à moins de trois kilomètres, l'autoroute A62 qui est payante. À chaque hausse des tarifs, le maire constate que les embouteillages s'amplifient. Dans le centre-ville, les volets se ferment et les rues se vident de plus en plus. Monique et Michel Pauchet habitent le long de la route depuis 20 ans. Les nuisances sonores commencent dès 4h30 du matin par un flux ininterrompu de camions. Alors étant donné que la route s'invite de plus en plus dans leur salon, ils vont déménager. Éviter les péages, quitte à traverser les villages, c'est le choix de nombreux automobilistes, notamment de Carole Tachoires. À Saint-Jory, le trafic routier n'est donc pas prêt de diminuer. Même si cette fois, le tarif de l'autoroute voisine n'augmente pas pour les particuliers, cela coûte encore 1,30 euro pour effectuer une quinzaine de kilomètres. TF1 | Reportage L. Romanens, J. Bervillé