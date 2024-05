Pour éviter les cambriolages, il dort devant son magasin

C'est un cambriolage éclair. A 4 h du matin, une voiture-bélier enfonce la vitrine de cette pizzeria. Un homme en cagoule y pénètre et dérobe la caisse... en à peine 20 secondes. La somme volée s'évalue à 600 euros, mais le gérant est surtout choqué. Et il n'est justement pas le seul. Dans la même nuit, six commerces ont été pris pour cibles à Montélimar. Trois sont des concessionnaires motos comme Thomas. Les dégâts sur son entrée se chiffrent à 20 000 euros. Heureusement, les malfaiteurs n'ont pas pu la franchir. Alors, depuis trois nuits, pour protéger son magasin, il dort dans son camping-car. C'est le traumatisme pour ces professionnels. Chez Pierre-Gilles, un portail enfoncé pour 250 euros volés dans sa caisse. Mais pourquoi s'en prendre à des magasins de motos qui, pourtant, sont équipés en grilles métalliques ? Le monde de la moto attire les voleurs. Parce qu'il n'y a pas de carte grise, ni de suivi, ni aucune forme de contrôle administratif, les motos se revendent en toute facilité. TF1 | Reportage G. Charnay, Q. Russell