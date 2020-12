Les parcs à huître sous surveillance

Contrôles des quantités et discussion avec les professionnels, en cette période, les gendarmes vérifient chaque tracteur qui remonte des parcs à huîtres. L'objectif des militaires est de sécuriser les lieux de production et éviter les vols. Avant les fêtes, l'activité est intense sur les parcs à Cancale(Ille-et-Vilaine). Avec une surveillance 24H/24 qui s'effectue aussi sur les zones d'exploitation, les ostréicultures sont rassurés. Cancale compte une soixantaine de producteurs. La période des fêtes représente 40 à 60% de leur chiffre d'affaires. Bien fermer les portes, mettre des portails, s'équiper d'armes de sécurité... à chaque visite, les gendarmes donnent quelques conseils préventifs. Depuis trois ans, la brigade de Cancale reçoit le renfort d'une dizaine de réservistes pour assurer cette mission de contrôle. Jusqu'en 2017, il y avait des vols réguliers sur les parcs mais depuis, il n'y en a plus du tout. Chaque année, près de 5 000 tonnes d'huîtres sont produites sur place. La surveillance des militaires va se dérouler jusqu'à Noël.