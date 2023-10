Pesticides : les fruits et légumes français moins pollués que ceux importés ?

En matière de pesticides, la France fait-elle mieux que ses voisins ? C'est, en substance, ce que conclut une analyse comparative de l'UFC-Que Choisir menée à partir de 4 000 échantillons de fruits et légumes, et publiée ce mardi 24 octobre. "En prenant un panier de fruits et légumes, on avait deux fois moins de pesticides lorsqu'on prenait l'origine France par rapport aux produits importés", souligne dans le reportage de TF1, Elsa Abdoun, journaliste pour le magazine de l'association de consommateurs. "Pour la moitié des 18 espèces de fruits et légumes que nous avons examinées, les contaminations par les substances les plus à risque semblent moins fréquentes lorsque la production est locale", conclut cette étude menée à partir de données collectées entre 2019 et 2021 par les autorités.