Pour faire des économies, soyez infidèles !

Vous avez forcément déjà reçu un mail vous informant une augmentation de vos tarifs sur vos abonnements. Vous avez beau être le plus fidèle des clients, les cadeaux, ce n'est pas pour vous. Les promotions sont à destination des nouveaux clients, comme des mois d'essai gratuits ou des tarifs réduits. Même la grande distribution propose quelques euros offerts pour la première commande en ligne. Autant le dire, la fidélité en affaire, ça ne paye pas. Dans une salle de sport à Vaulx-en-Velin (Rhône), les nouveaux abonnés bénéficient des deux premiers mois à 25 euros au lieu de 45. Le but est simple : attirer d'autres clients. Mais attention, avant de changer son abonnement, mieux vaut bien se renseigner selon Pascale Patat-Dubouis, professeure de marketing à l'IÉSEG School of Management : "Par exemple, au bout des trois mois où vous payez moins cher, ou voire c'est gratuit, qu'est ce que vous aurez à payer, quelles sont les conditions des abonnements". Autre conseil : il est toujours intéressant de faire jouer la concurrence. Une manière de forcer un peu le destin afin d'être enfin récompensé pour sa fidélité. TF1 | Reportage L. Kebdani, J.P. Hequette, F. Chevalet