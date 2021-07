Pour la première fois depuis plus de 500 ans, la citadelle d'Ajaccio ouvre au public

Durant cinq siècles, emprunter l'entrée fortifiée de la citadelle d'Ajaccio (Corse-du-Sud), sans être autorisé par les militaires, la mission était impossible. Depuis quelques jours, les touristes et les Ajacciens peuvent à nouveau flâner à l'intérieur des cours pour découvrir des ateliers d'artistes mais aussi s'imprégner d'une histoire. En effet, en attendant sa complète rénovation, des artistes s'y sont installés. Les 26 000 mètres carrés de cette citadelle érigée par les Génois en 1492 sont aujourd'hui réhabilités par Diane Lambruchini et ses équipes. Tout n'est pas encore ouvert au public pour des raisons de sécurité. Sous les bâtiments, il y a également des trésors à découvrir. Il est à remarquer que les remparts ne s'animent pas que le jour. Un spectacle de sons et lumières embrase les bâtiments. Le thème : Napoléon Bonaparte. Cette immersion impériale durera jusqu'à la fin septembre. La citadelle, elle, ne refermera plus jamais ses portes.