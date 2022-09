Pour les restaurateurs, la ligne blanche est franchie !

Chaque matin, Jean-Eric joue au Tetris pour installer sa terrasse. Avec de nouveaux marquages au sol, le restaurant perd des couverts. Toutefois, le patron garde son humour. Depuis cet été, certaines rues de Strasbourg ont vu apparaître ces lignes blanches. Ce ne sont pas des places de parking, même si les touristes vont se faire avoir. Ce sont des limites à ne surtout pas dépasser. "Je trouve ça un peu rigide en fait, et ce n'est pas l'image de la ville", témoigne une cliente. En cas de dépassement, c'est 180 euros l'amende. Ça fait cher, même si pour l'instant, aucun procès-verbal n'a été dressé. Chacun est au cordeau car apparemment, la maréchaussée ne plaisante pas. "S'ils passent, ils nous filment et ils prennent la photo. Et ça y est, on est verbalisé", explique Ali Cedrati, directeur d'une brasserie. L'extension des terrasses pendant le Covid avait ouvert la porte à des abus. La ville de Strasbourg redistribue donc l'espace en fonction des usages. L'argument est compris par les consommateurs. TF1 | Reportage J. Rieg Boivin, L. Claudepierre