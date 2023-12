Pour les réveillons, le haddock à la fête

C'est un poisson fumé très apprécié pour sa chair ferme et son goût de noisette. Une bonne alternative au saumon, surtout en période de fête. Mais voyons si les gourmets que nous avons rencontrés le connaissent : "Moi, je l'ai fait en quiche avec du poireau, et je trouve ça super bon" ; "J'en fais tous les ans au moment des fêtes" ; "En salade, en entrée, avec d'autres poissons fumés". Le haddock est plus accessible que le saumon fumé, dont le kilo coûte 70 euros en moyenne, contre 35 euros pour le haddock. C'est deux fois moins cher. Dans son atelier de fumage, Manuel prépare toute l'année des centaines de filets d'aiglefin. Ce poisson qui, une fois fumé, deviendra du haddock. Ce poisson sauvage est pêché au large de la Norvège et de l'Islande. Il est très consommé en Europe du Nord, et les Français sont de plus en plus friands pour la finesse de ses saveurs. Une fois le fumage et la maturation terminés, passons à la recette. Le tout agrémenté d'une vinaigrette mandarine, vinaigre de xérès, et huile de pépins de raisin. Pour du haddock en entrée pour quatre personnes, comptez environ quinze euros. TF1 | Reportage N. Hadj Bouziane, G. Martin, I. Blonz