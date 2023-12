Pour les vacances, les gîtes font le plein

Ils viennent de Moselle, de la Sarthe, et même certains de la Réunion, mais ils ne sont pas chez eux. Pour fêter Noël, ils ont loué un gîte avec chambre d’hôte. Pour Philomène Regina, qui s’est lancée il y a 19 ans, ce n’est plus une surprise de voir son gîte de 32 lits désormais complet pour les fêtes de fin d’année. Avec les familles qui viennent se rassembler, mais pour également découvrir la région. Un engouement pour les gîtes et chambres d’hôte qui s’explique par un accueil personnalisé dans des hébergements traditionnels. Et pas uniquement dans les régions les plus touristiques, tout le pays est concernée. "On a l’Alsace avec la tradition des marchés de Noël. On a la Savoie, la Réunion, le Nord, les Vosges, l'Ille-et-Vilaine, le Rhône, l’Indre-et-Loire, donc on voit un petit peu toutes les régions", affirme Solange Lescure, directrice des Gîtes de France. Les Gîtes de France annoncent un taux de remplissage de 75% pour ces fêtes de fin d’année. C’est 30% de plus que l’an dernier à la même époque. TF1 | Reportage V. Dietsch, T. Rolnik, L. Adda