Pour les vaches Salers, c'est l'heure de retrouver les verts pâturages

À Saint-Chamant (Cantal), les vaches Salersont enfin pu sortir de l'étable pour la tradition de l'estive. Les premiers kilomètres de marche n'ont pas été de tout repos. Direction la ville de Salers, le plus beau village du secteur, pour des habitants toujours aux premières loges. Plusieurs dizaines de kilomètres de transhumance ont ensuite attendu les troupeaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.