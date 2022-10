Pour mieux dormir, ne faites plus votre lit !

C'est la victoire des flemmards et des lève-tard. Ne pas faire son lit chaque matin serait bon pour notre santé. Une révolution culturelle pour certains d'entre nous pour qui il n'était pas question de sortir de sa chambre en laissant un lit défait. Pour Emmanuelle Wicker, une maman de deux adolescentes, le lit doit être fait, et c'est elle qui s'en charge : "J'aère, je tire un peu les draps et je referme". Il est vrai qu'aérer la pièce est essentiel. Mais laissez le lit ouvert aussi pour ne pas entretenir un milieu chaud et humide, propice aux acariens. Pour cette mère de famille, un lit bien fait reste la garantie d'une nuit réparatrice. "Je pense qu'effectivement, se coucher dans un lit propre, bien fait et avec des draps tirés, on passerait une meilleure nuit. C'est générationnel", affirme-t-elle. En revanche, aucune étude ne prouve que laisser traîner ses chaussettes présente un quelconque bénéfice pour notre santé. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, L. Claudepierre