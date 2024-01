Pour nettoyer nos rivières, la pêche à l'aimant

Ils n'ont ni cannes ni hameçons, mais des aimants et des cordes. En quelques minutes, celle de Sébastien Darrieutort se tend. Avec l'aide de ses amis et à la force des bras, il remonte une première prise. Des barrières, des vélos, du mobilier urbain en pagaille... la ressource semble inépuisable. Mais parfois, trois paires de bras ne suffisent pas, les objets au fonds de l'eau sont trop lourds. Pourtant, les aimants utilisés sont surpuissants, capables d'accrocher des pièces métalliques de plusieurs centaines de kilos. De quoi faire s'arrêter de très nombreux passants, et surtout les faire réagir. Car si pour ces pêcheurs à l'aimant, cette pratique est une passion, leur démarche est aussi engagée. "Les gens sont au minimum curieux de ce qu'on fait, et ça permet d'alimenter des discussions sur les sujets autour des pollutions des cours d'eau", explique Olivier Barrière. Pour pratiquer la pêche à l'aimant, une autorisation de la mairie est nécessaire. L'an dernier, trois tonnes de déchets métalliques ont ainsi été récupérées dans les cours d'eau des Pyrénées-Atlantiques et du Sud des Landes par ce collectif. TF1 | Reportage H. Villatte, J. Dubois