Pour ou contre l’ours, la bataille relancée dans les Pyrénées

Beaucoup ne le connaissait pas, mais tous sont venus soutenir le chasseur attaqué par un ours ce week-end dans l'Ariège et exprimer leur crainte. "Là, c'est un chasseur, la prochaine fois, ce sera une mère de famille", lance l'un d'entre eux. Lors d'une battue aux sangliers, l'homme s'est retrouvé seul face à l'ours et ses deux petits. Attaqué aux jambes, le chasseur a riposté et tué le plantigrade avec son arme. Il se trouve toujours à l'hôpital. Face aux attaques à répétition, un éleveur est venu manifester. "600 brebis tuées cette année, aujourd'hui, ça devient insupportable", s'indigne Alain Servat. Réintroduit il y a 25 ans, il y aurait aujourd'hui une cinquantaine d'ours dans les Pyrénées. Ce jeudi après-midi, un Parlement composé d'acteurs locaux se réunira à Seix (Ariège) pour trouver des solutions. Aujourd'hui, la réconciliation entre opposants et partisans de l'ours semble impossible. De leur côté, les randonneurs sont plus modérés. Après 20 ans sur les chemins, Olivier n'a jamais croisé la bête. TF1 | Reportage M Chaize, P Mislanghe