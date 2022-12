Pour que la fête continue !

À Saint-Chamond, ancienne cité ouvrière de la Loire, lorsque les habitants n'ont pas le moral, il suffit qu'ils passent la porte de cette boutique pour le retrouver. Bienvenue au temple de la fête avec 3 000 articles. Des confettis au collant à poils, des accessoires d'anniversaire pour tous les âges au déguisement que Christophe Montméas, le gérant et ancien militaire, se fera un bonheur de vous montrer. Une indémodable boutique de fête en plein centre-ville. En plus d'être là à chaque événement de l'année, elle est la seule à 20 kilomètres à la ronde. Et si Christophe vend son commerce, ce n'est pas qu'il n'a plus le cœur à la fête. À 61 ans, il part à la retraite. Il cherche donc un joyeux repreneur. "Pour reprendre la boutique, il faut aimer la fête et être convivial. Et tout passe bien", affirme-t-il. Si vous aimez célébrer et vous costumer, cette boutique est faite pour vous. Qui que vous soyez, Christophe vous attend. TF1 | Reportage G. Charnay, C. Bruère, J. Chaize