Pour quels motifs peut-on encore recevoir une amende de 135 euros ?

Le non-respect de certaines règles expose toujours à une amende de 135 euros. C'est notamment le cas dans les transpots en commun où le port de masque reste obligatoire. Et sur la voie publique, le rassemblement de plus de dix personnes doit faire l'objet d'une autorisation préfectorale. Cependant, si les gestes barrières et la distanciation sociale sont bien respectées, on ne risque pas d'être verbalisé. Qu'en est-il des mariages, des anniversaires et des enterrements ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.