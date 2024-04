Pour recruter, la force des réseaux sociaux

Ludovic se sent chanceux. Il vient d'être embauché en CDI dans cette entreprise de transport. Un nouveau travail qu'il a trouvé sur les réseaux sociaux. Cette annonce est apparue un matin sur son compte Facebook. Après des mois de chômage, sa vie prend une nouvelle direction. Ce moyen est rapide, mais aussi efficace pour les responsables de l'entreprise. Ils recherchaient 20 chauffeurs depuis des mois sans résultats. Internet, en quelques jours, leur a fourni 200 candidats. Chauffeurs routiers, serveurs, ouvriers qualifiés... des milliers d'offres sont disponibles. Les diffuser sur Instagram et Facebook, cette société en a fait sa spécialité. Mais comment font-ils pour trouver les bons candidats ? Tout simplement, en analysant les comportements sur Internet. Ils récupèrent ainsi de précieuses données, comme vos centres d'intérêt, vos loisirs, et même votre lieu de résidence. Ensuite, ils vous envoient des propositions d'emploi, parfaitement ciblées. Partir d'une entreprise pour rejoindre la concurrence, face à la pénurie actuelle de main d'œuvre, la pratique est de plus en plus courante. TF1 | Reportage L. Romanens, A. Ifergane, L. Portes