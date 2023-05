Pour recruter, les entreprises font école

Sur l'équivalent de huit terrains de football, ce transporteur routier a créé son propre campus. Fanny Roland apprend le métier de conductrice poids lourd. Comme 200 autres personnes, elle est en formation et, ici, elle touche déjà un salaire. Pour attirer les candidats dans ces formations reconnues par l’État, une société de logistique propose de nombreuses facilités, une crèche, un restaurant, et même des hébergements. Depuis 2018, les entreprises peuvent créer leur propre centre de formation des apprentis. Un avantage pour sélectionner les futurs recrus. Dans le BTP, un nouveau métier est apparu. Les façadiers sont chargés d'isoler les maisons par l'extérieur. Une entreprise dans ce secteur d'activité a aussi lancé son école pour former les candidats. Il y a les cours théoriques et la pratique. Si Soco est en alternance rémunérée au Smic, il apprend les savoir-faire du façadier. L'entreprise forme dix personnes par an. Avec un budget de 40 000 euros, c'est un investissement conséquent, mais indispensable. Le manque de formation ralentit la croissance dans certains secteurs. Avec du personnel qualifié, cette société pourrait doubler le nombre de ses chantiers. TF1 | Reportage G. Gruber, C. Hanesse