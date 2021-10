Pour recruter, un coiffeur de Strasbourg ferme le samedi

À première vue, c'est un salon de coiffure comme un autre. Pourtant, si vous venez le samedi, il sera fermé. Dans la profession, c'est une petite révolution initiée par Johnpaul, un coiffeur de Strasbourg : "on a décidé de fermer le samedi pour pouvoir recruter beaucoup plus facilement". Casser une tradition peut être une drôle d'idée. Mais les clients semblent prêts pour le changement. "On s'oblige à prendre une demi-journée en semaine" ; "C'est quand même une idée assez géniale" ; "On n'attend pas le samedi pour aller chez le coiffeur". Résultat : une nouvelle recrue pour le salon qui a reçu une dizaine de candidatures spontanées. Ne pas travailler le week-end a été décisif pour elle. Des mains supplémentaires plus que bienvenues dans un secteur qui peine à recruter. Désormais, le salon est ouvert le lundi. C'est inhabituel, mais cela fonctionne. Le changement peut faire peur, mais il fait parfois du bien.