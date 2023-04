Pour rester attractifs, ces commerces échangent leurs produits

Au rayon fruits et légumes, en ce moment, Sylvain propose aussi des tondeuses et des tronçonneuses. Ces articles inhabituels viennent en fait du magasin voisin. À Sainte-Ménehould, une quinzaine de commerçants s’échangent leurs produits. Chez Hélène, une esthéticienne de la ville, on peut découvrir les lunettes de l’opticienne voisine, ou les compositions de la fleuriste d’à côté. Ici, les 4 000 habitants ne sont pas trop attirés par les grandes zones commerciales périphériques. "Aller dans une ville périphérique coûte plus cher que faire le tour de la ville et de s’apercevoir qu’il y a tout ici", explique Bertrand Courot, maire (Renaissance) de Sainte-Ménehould. Proposer les produits des autres commerçants, une habitude prise pendant la crise Covid. À l’époque, on faisait la différence entre commerces essentiels et non-essentiels. Dans son magasin de jouets, Cédric expose aussi du mobilier. L’objectif en est de surprendre la clientèle et de la rendre curieuse pour qu’elle prenne le temps de faire ses courses le nez au vent. TF1 | Reportage G. Gruber, V. Ruckly