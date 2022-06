Pour sa retraite, le concert surprise de ses élèves

Certains viennent de Belgique, de Madagascar et d'autres ont traversé le pays afin de dire au revoir à Christian Jusselme, leur professeur de musique. Après 30 années de passion partagée à des générations entières, il tire sa révérence. Ça fait depuis un an qu'ils préparent pour lui un concert surprise, dont il ignore tout. Il pense aller au restaurant avec sa femme. Le voici face à 350 anciens élèves dont il a changé la vie. "Je les aime, et ce sont tous mes enfants. Je crois que c'est Jean Jaurès qui disait que l'on n'enseigne pas ce que l'on sait ou ce que l'on croit savoir, mais qu'on enseigne ce que l'on est. Et les élèves, ils le savent ça, ils le sentent. Il faut être juste avec eux, il faut être soi-même et ne pas tricher", nous rapporte Christian Jusselme, ému. Plus qu'enseigner la musique, il les a fait monter sur scène dans la chorale du lycée qu'il a créé. Ce qui a suscité des vocations chez certains de ses élèves. Alors, hommage à ce professeur qu'ils ont tous en cœur et qui leurs a montré la voix. TF1 | Reportage G. Charnay, S. Thizy, Q. Russel