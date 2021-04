"Pour un flirt" : le tube de Michel Delpech fête ses 50 ans

"Pour un flirt avec toi, je ferais n'importe quoi", fredonne un passant. Michel Delpech est devenu un symbole du charme à la française grâce à sa chanson intitulée "Pour un flirt". Elle ose parler de désir et à l'époque les jeunes adorent. En 1971, la majorité n'était qu'à 21 ans et les tabous faisaient de la résistance. Le titre s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires de l'Europe au Japon. "C'était mon époque. Évidemment, je flirtais", "c'était ma génération. C'était entrainant, joyeux et gai", se souviennent certains. Dans le magasin de vinyle "Rock Paradise" à Paris, les disques de Michel Delpech se collectionnent. "L'artiste représente mon adolescence, mes quinze ans", confie Patrick Renassia, disquaire. Le chanteur nous a quitté il y a cinq ans, mais de "Chez Laurette" au "Loir-et-Cher" en passant par "Pour un flirt", ses chansons restent populaires.