Pour une envie pressante, ici on va chez le commerçant !

Qui n’a pas déjà eu une envie pressante au beau milieu de la ville ? Dans ces cas-là, les options sont souvent limitées. La métropole de Nantes (Loire-Atlantique) compte pourtant près de 65 toilettes publiques, mais elles manquent de visibilité et n’attirent pas les passants. Un Nantais a donc eu une idée : lancer une application qui recense les toilettes publiques et celles mises à disposition par des commerçants volontaires. Cécile, par exemple, vous accueille dans son café même si vous ne consommez pas. C’est pour elle du bon sens, un service gratuit et solidaire. Et finalement, elle y trouve souvent son compte. "C’est assez rare finalement que les gens viennent sans consommer. Je pense que peut-être, ils viennent pour venir aux toilettes, puis finalement, ils disent : bah, je vais prendre un café ou je vais prendre quelque chose", explique-t-elle. À Montreuil (Seine-Saint-Denis) et à Grenoble (Isère), les commerçants sont même rétribués à hauteur de 100 euros par mois. Une alternative intéressante pour les mairies, car l’entretien d’un sanitaire public coûte plusieurs milliers d’euros par an. TF1 | Reportage M. Giraud, M. Modicom, F. Bourdillon