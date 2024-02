Pour vos travaux, pensez à la récup' sur les chantiers

Changement de locataire pour un bâtiment et à l'intérieur, il faut tout changer. Mais une partie des matériaux pourrait être réutilisée sur de futurs chantiers. C'est justement le travail de Hugo Topalov, déterminer ce qui peut être réemployé. Certains matériaux ne répondent plus aux normes de sécurité. Ils seront détruits ou revendus, comme des métaux. D'autres par contre, portes ou fenêtres, sont particulièrement recherchés. Tous les bâtiments de plus de 1 000 mètres carrés doivent procéder à cet inventaire. Dans le BTP, seul 1% des matériaux sont issus du réemploi, mais les pratiques changent. Dans une entreprise du bâtiment, on a trouvé une autre façon de lutter contre le gaspillage : revendre aux professionnels et aux particuliers des matériaux neufs, mais qui n'ont pas servi sur les chantiers. De plus en plus de plateformes se positionnent sur ce marché du réemploi. Elles réclament une mise en avant pour se distinguer des autres sites de vente en ligne. De la qualité et des prix bas, c'est ce que recherche Guillaume pour équiper sa maison, avec de sérieuses économies à la clé. TF1 | Reportage P. Ninine, B. Poizeuil