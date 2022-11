Pourquoi acheter ses cadeaux de Noël cette semaine ?

Le Black Friday a déjà commencé. Annonçant -30, -40, -50%, il porte un nom trompeur. Le vendredi noir va durer une semaine. Serait-ce la bonne idée pour faire des cadeaux à prix réduits ? Apparemment, tout le monde n’est pas convaincu. Le Black Friday permet aux magasins de combler le creux d’activité qui précède généralement les fêtes. Il s’agit donc d’inciter les clients à venir plus tôt et à dépenser plus. « Parfois, on achète des trucs qu’on n’avait pas prévu d’acheter, parce que c’est l’achat coup de cœur aussi. Donc, finalement, on anticipe pour Noël, mais en vrai peut-être, on achète plus de trucs », explique l’un d’eux. Mais il est tout de même possible de trouver de bonnes affaires. Sur les produits technologiques, les promotions seraient particulièrement intéressantes.En effet, fabricants et magasins acceptent de rogner un peu sur la marge pour l’occasion. Le succès de l’opération est tel que même les magasins indépendants suivent le mouvement. TF1 | Reportage E. Vinzent, P. Delannes