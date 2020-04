Pourquoi autant de bureaux de poste sont fermés ?

Avec 10 000 salariés qui ont fait exercer leur droit de retrait et un quart des effectifs en arrêt de travail, La Poste n'a pas bien su gérer la crise à ses débuts. En ce début du mois d'avril, seuls 1 850 bureaux sont ouverts sur les 7 700 censés être opérationnels. Pour améliorer la qualité de ses services, elle cherche des milliers de CDD ou intérimaires. Son objectif étant d'ouvrir 5 000 bureaux d'ici la fin du mois et livrer prochainement les 30 000 colis en suspens.