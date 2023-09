Pourquoi autant de cigognes cette année ?

Perchées près de leurs nids, dans le ciel et dans les champs en train de chercher de la nourriture, les cigognes sont partout. Attention, nous ne sommes pas dans les campagnes alsaciennes, mais en plein cœur de la Dordogne. Depuis son jardin, Périne les aperçoit tous les jours. "C'est impressionnant. Ce sont des animaux majestueux", rapporte-t-elle. Le premier couple de cigognes s'est installé ici il y a quinze ans. Aujourd'hui, elles sont près d'une centaine à vivre près du village. Face à cet oiseau de 1m10 de haut en moyenne, certains habitants appellent Enzo Vignon pour lui demander conseil. Des cigognes sont encore plus nombreuses en cette période de migration. Si certaines repartiront dans les prochaines semaines vers le Sud, d'autres resteront ici tout l'hiver pour éviter un voyage de plusieurs milliers de kilomètres. Avec des hivers de plus en plus doux, le nombre de cigognes sédentaires a été multiplié par trois en dix ans. On en compte actuellement plus de 9 000 dans l'Hexagone. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Devaux