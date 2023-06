Pourquoi autant de conducteurs sans assurance ?

Pour sa voiture, Marine, 22 ans, étudiante en alternance, ne voulait pas payer les 80 euros d'assurance, trop chère selon elle. Ses parents la forcent finalement à assurer son véhicule. Beaucoup de jeunes se passent aujourd'hui d'assurance auto. La moitié des conducteurs qui roulent sans assurance ont moins de 30 ans. "Si on se fait arrêter par la police, on est vite embêté. Donc je ne le ferais pas", témoigne un jeune. Les jeunes paient environ 1 000 euros par an pour assurer leurs voitures, mais bien souvent, ils n'ont pas ou peu de revenus. Pour les conducteurs qui roulent sans assurance, les risques sont énormes. "L'automobiliste encourt un certain nombre de peines. On va parler d'une amende qui peut atteindre 3 750 euros, d'une suspension ou annulation de permis, qui peut aller jusqu'à trois ans", explique Me Eric de Caumont, avocat spécialisé dans la défense des automobilistes. En l'absence d'assurance, les automobilistes qui provoquent un accident peuvent aussi se retrouver à payer des sommes à vie pour les dommages causés. TF1 | Reportage N. Hadj-Bouziane, J. Chaize, S. Prez