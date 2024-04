Pourquoi autant de pluie en France ?

Cela devient une habitude dans la région niçoise. Après de fortes pluies ce lundi, une route s'est affaissée dans la nuit. La pluie n'a pas cessé de tomber dans les Alpes-Maritimes cet hiver, dix fois plus de précipitations que l'an dernier à la même période, déclenchant une vingtaine d'éboulements et de glissements de terrain depuis le début de l'année. Le département est loin d'être le seul à avoir connu un hiver pluvieux. Dans le Pas-de-Calais, le Finistère, la Vendée ou encore la région parisienne, il y a eu des précipitations à répétition. En cause, il y a notamment la température record de l'océan Atlantique. C'est une situation exceptionnelle sur tout le pays, qui risque de se répéter avec des perturbations toujours plus intenses. Les Pyrénées-Orientales sont la seule exception. Malgré quelques épisodes pluvieux le mois dernier, le département est toujours confronté à une sécheresse historique. TF1 | Reportage S. Chevallereau, A. Flieller, D. Laborde