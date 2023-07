Pourquoi autant de travaux sur l'autoroute l'été ?

Personne ne roulait à plus de 10 km/h ce lundi matin à l'entrée de Lille, des kilomètres de bouchons qui semblaient interminables. Plus de 100 000 automobilistes empruntent l'autoroute A1 chaque jour. Mais elle est fermée jusqu'à mi-août pour permettre le début d'un gros chantier. Un tronçon de quatre kilomètres, désormais interdit à la circulation dans le sens Paris-Lille, est inaccessible de jour comme de nuit. Ce chantier est l'un des plus gros des dix dernières années mené par l'État dans la région, il ne pouvait pas être repoussé. Plus de 150 ouvriers vont se relayer 24 heures sur 24 pour remplacer le revêtement de l'autoroute et refaire l'étanchéité des ponts. Malgré les désagréments, l'été reste la meilleure période de l'année pour réaliser des travaux, car à cette époque, la circulation est moins importante. Et il n'y a pas qu'à Lille que les travaux en période estivale provoquent des embouteillages. À Lyon (Rhône), le tunnel de Fourvière est resté fermé tout le week-end dernier pour cause de maintenance. TF1 | Reportage M. Debut, Z. Ajili, B. Agirbas