Pourquoi autant de vols dans les pharmacies

Le vol est commis sans effraction, au milieu des clients, filmé par une caméra de surveillance. Pendant plusieurs minutes, cet individu dévalise plus de 2 000 euros de produits cosmétiques. Ce sont des vols dans les pharmacies en plein jour ou la nuit pendant les horaires de fermeture, comme chez Emmanuel Alcaïdé, il y a une semaine. Cette fois, le voleur n'est pas en quête de médicaments, mais d'argent liquide. Il dérobe les 140 euros de la caisse. Une enquête a été confiée à la police de Dunkerque (Nord), car les quatre pharmacies du quartier sont victimes de ces vols à répétition. Le mois dernier, il y a eu deux cambriolages chez Justine Lepoutre. C'est du temps supplémentaire pour porter plainte, pour réaliser des démarches auprès des assurances et pour renforcer le dispositif de sécurité. Ici, une nouvelle caméra, une alarme et bientôt, un volet métallique plus solide. Pour plus de tranquillité, certaines pharmacies vont jusqu'à installer des antivols sur leurs produits ou embaucher des vigiles. TF1 | Reportage M. Debut, Z. Ajili, G. Delobette