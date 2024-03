Pourquoi autant de vols de gouttières ?

Dans une commune de la Sarthe, jamais les habitants n'avaient connu pareil vol. Le maire, venu constater les dégâts autour de l'église, tente de comprendre comment sept gouttières de cuivre de quatre mètres chacune, les plus accessibles, ont pu être dérobées. Un vol impressionnant, mais en toute discrétion. Sans doute l’œuvre d'une bande organisée et une première dans le département selon les gendarmes. Pour empêcher les voleurs d'écouler leurs marchandises, pièces d'identité, paiement par chèque et liste des achats sont obligatoire dans l'Hexagone. Pour ce ferrailleur, le resell de cuivres volés est plus simple dans certains pays étrangers. Pour alimenter ces filières, les voleurs organisent parfois des raids comme ici dans le sud de l'Indre. Trois communes voisines victimes en quelques heures seulement. Leur point commun : des monuments historiques avec l'obligation d'y installer des gouttières en cuivre. Pour une petite commune de 500 habitants, le préjudice est considérable. Le vol commis en extérieur comme dans cette autre commune est non couvert par les assurances. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre, O. Lévesque